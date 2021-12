Serie A : l'Inter écrase la Roma et met la pression sur le Napoli

Le choc promis entre la Roma et l'Inter n'aura donc jamais eu lieu ce samedi. Au stadio Olimpico de Rome, les Nerazzurri se sont aisément imposés contre les hommes de José Mourinho (3-0), pour le compte de la 16ème journée de Serie A. Hakan Çalhanoğlu a d'abord ouvert le score d'un corner direct malin ayant surpris Rui Patricio au premier poteau (15e). Puis, à la conclusion d'une belle action collective, Edin Džeko a fait le break dans la surface en reprenant une offrande du Turc (24e). Le Bosnien, qui compte désormais 8 buts en Italie, n'était d'ailleurs pas loin du doublé mais Rui Patricio l'en a privait, en deux temps (30e).

Mais c'est Denzel Dumfries qui a assommé les Romains juste avant la pause en reprenant victorieusement d'une belle tête plongeante un centre d'Alessandro Bastoni (39e). La Roma, qui n'avait encaissé que 4 buts à domicile jusqu'ici, n'a jamais existé face au champion d'Italie en titre, en totale gestion en seconde période. Grâce à ce 4ème succès de rang en championnat, le 3ème sans prendre de but, l'Inter grimpe sur la deuxième marche du podium en attendant l'affiche de la soirée en Italie entre le Napoli et l'Atalanta (20h45). La Roma confirme son irrégularité et ses difficultés avec cette 2ème défaite consécutive en Serie A.