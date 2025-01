Crystal Palace à fond sur une pépite de Liverpool

Qui dit mercato lancé en Angleterre dit souvent premières folies des clubs en difficulté pour tenter de se sauver. Englué dans le bas du classement en Premier League, Crystal Palace s’active déjà sur le mercato, et a ciblé l’attaquant écossais Ben Doak. Prêté par Liverpool à Middlesbrough, le jeune ailier polyvalent de 19 ans a marqué deux buts et distribué cinq passes décisives en 20 rencontres depuis le début de la saison en Championship. Il est l’un des principaux artisans de la belle saison de Boro, cinquième au classement et parmi les concurrents très sérieux à la montée.

La suite après cette publicité

Les Eagles prépareraient une offre de plus de 18 millions d’euros pour la pépite écossaise, et l’intérêt de Liverpool pour le défenseur central Marc Guéhi pourrait faciliter les négociations entre les deux équipes. Ben Doak est arrivé sur la Mersey en provenance du Celtic Glasgow il y a deux ans, et pourrait enfin avoir sa chance de briller en Premier League, lui qui a disputé trois rencontres de championnat sous le maillot des Reds.