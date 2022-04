RC Lens-OGC Nice : les compositions officielles

Dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1, Lens, dixième, reçoit l’OGC Nice, cinquième (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Objectif coupe d’Europe pour les deux équipes à quelques places d’écart tout de même. Les Lensois doivent gagner devant leur public pour maintenir l’espoir d’une qualification, à sept points des Niçois, donc cinquièmes, place qualificative pour le Ligue Europa Conférence. Pour cela, il faut retrouver de la régularité dans les résultats, les hommes de Franck Haise sortent d’une défaite contre Strasbourg et n’ont pas connu deux succès de suite depuis le mois de janvier dernier. De plus, depuis leur remontée en Ligue 1, ils n’ont jamais gagné contre Nice, leur dernier succès contre cet adversaire remonte à 2014. Pour les choix des hommes, Haise aligne ses hommes forts même s’il est privé de Kakuta, Wooh et Jean. Gradit et Medina sont en défense avec Danso. Fofana et Doucouré sont bien présents au milieu, Sotoca et Ganago sont associés en attaque. Clauss est sur le banc.

En face, Nice a perdu de précieux points contre Rennes et l’OM ses adversaires directs pour le podium et doit se reprendre rester au contact de ces deux formations. Les hommes de Galtier n’ont pas connu la victoire depuis trois rencontres avec deux nuls et une défaite. Avec cinq points de retard sur Rennes et Nice et encore huit rencontres à jouer, tout est encore possible mais les faux-pas ne sont plus permis. Côté terrain, Christophe Galtier aligne un 4-4-2 assez classique. Dante et Todibo en charnière centrale. Lemina est au milieu et les couloirs seront animés par Gouiri à gauche et Kluivert à droite. Evan Guessand est titulaire avec Delort en attaque.

RC Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Doucouré, Fofana (cap.), Haïdara - Da Costa - Sotoca, Ganago.

OGC Nice : Benitez - Atal, Todibo, Dante (cap.), Bard - Kluivert, Rosario, Lemina, Gouiri - Guessand, Delort.