Arsenal : Mikel Arteta vide son sac

Rien ne va plus à Arsenal ! Quinzièmes de Premier League avec 14 points actuellement, les Gunners connaissent de grandes difficultés. Après 13 journées de championnat, ils affichent un triste bilan de 4 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Le tout avec une attaque qui peine à apporter (11 buts, 4ème plus mauvaise attaque de Premier League). Inquiétant. Et il faudra relever la tête très vite puisque demain, Arsenal se déplacera à Everton. De passage en conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta a évoqué ce choc à venir.

Une année compliquée

«C’est toujours très difficile d’aller à Goodison Park. J'y ai joué et je connais très bien. Les équipes sont dans deux moments très différents, mais nous préparons le match pour y aller et les battre car nous avons besoin d'un résultat». En effet, depuis le 1er novembre et le succès 1 à 0 à Manchester United, Arsenal n'a plus gagné en Premier League. Un point à rectifier au plus vite pour un Mikel Arteta de plus en plus critiqué. En poste depuis le 20 décembre 2019, celui qui a succédé à son compatriote Unai Emery ne vit pas une première expérience de tout repos comme il l'a avoué aujourd'hui.

«Je pense que c’est l’une des années les plus difficiles de l’histoire du club pour de très nombreuses raisons. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès et que nous avons mis en œuvre ici beaucoup de points positifs qui ont vraiment très bien fonctionné. Nous avons vécu des changements structurels dans tout le club, qui l'ont évidemment secoué. Je dirais que les moments forts de cette année sont les deux trophées que nous avons remportés ensemble. Et le plus décevant est que nous n’avons pas eu nos fans avec nous pour nous accompagner dans ce moment difficile. Je pense que cela aurait pu être une année vraiment très positive, mais la forme récente en Premier League a mis a mal ce que nous avons fait au cours de l'année civile. Mais nous devons admettre que notre forme en Premier League ces dernières semaines n'a pas été assez bonne».

Arteta évoque sa situation

L'entraîneur des Gunners a précisé ensuite : «je sais et j'ai réalisé à quel point notre travail est difficile dans des conditions normales. Lorsque vous arrivez dans un club qui doit traverser ce que nous avons vécu en un an et en plus de cela, que vous avez une pandémie qui affecte l'ensemble du monde et la façon dont vous pouvez même vivre votre profession et faire ce que vous êtes capable de faire, c’est encore plus difficile. Mais c’est ce que nous avons vécu. En même temps, je vous dis que j'aime ce que je fais. Je me sens tellement chanceux et privilégié de représenter ce club de football. Et il y a des circonstances et un contexte qui en ce moment sont ce qu'ils sont et nous devons y faire face car il n'y a pas d'autre choix». Ceci n'explique pas tout, notamment la crise de résultats des Gunners.

Mais Arteta peut compter sur ses dirigeants durant cette période. «Je l'ai dit dès le début que je me sentais vraiment soutenu par les propriétaires, par le conseil d'administration, par le directeur technique. Et puis par tous ceux qui sont au club, parce qu’au bout du compte, c’est un sentiment que je ressens avec le staff, avec les joueurs qui sont les plus importants. Quelle chimie avez-vous avec eux? Quelle compréhension avez-vous? Vous suivent-ils? Croient-ils en ce que vous essayez de faire? Et je dois toujours dire merci parce que je n’ai rien vu qui va à l’encontre de ce que nous essayons de faire. Mais c’est comme dans tout secteur, vous avez besoin de résultats. Après une grande secousse, vous devez trouver la stabilité. Je sais que pour cela, nous avons besoin de temps. Nous savions tous, du moins les gens qui ont pris cette décision avec moi, que ce n’était pas une solution miracle. Que cela allait prendre du temps et que lorsque vous secouez les choses, cela peut prendre un certain temps». Bénéficiant encore de la confiance de son club, Mikel Arteta sait aussi qu'il n'a plus encore beaucoup le droit à l'erreur.