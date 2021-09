Le chantier colossal qui attend le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a connu une dernière ligne droite de mercato pour le moins intense. Entre les départs d'Antoine Griezmann, Ilaix Moriba et Emerson Royal puis l'arrivée sur le gong de Luuk de Jong, les dirigeants catalans n'ont pas chaumé. Ces dernières heures, la direction catalane a réussi à se débarrasser de Miralem Pjanic qui a rallié Besiktas. Désormais, Joan Laporta doit se réinventer en préparant l'après Messi avec des profils jeunes et talentueux. Cette semaine, les Blaugranas ont dévoilé les numéros choisis par l'effectif cuvée 2021/2022.

Ansu Fati récupère le mythique 10 laissé vacant par la Pulga, et Ousmane Dembélé portera désormais le 7, ancien numéro d'Antoine Griezmann. La révolution est en marche et va se poursuivre désormais en coulisses. Ce samedi, *Mundo Deportivo* révèle que Laporte songe à s'attaquer aux prolongations de trois joueurs : Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Pedri. Trois éléments qui incarnent l'avenir du club tant par leurs qualités footballistiques que par leur jeune âge.

La direction du Barça veut s'appuyer sur Dembélé, Fati et Pedri

Le nouveau visage du Barça doit être incarné par ses trois hommes. Le cas le plus urgent pour la direction catalane se nomme Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu'en juin prochain, le champion du monde ne dispose pas d'une année en option pour renouveler automatiquement. Si le principal protagoniste sait qu'il va devoir consentir à des efforts financiers, l'international tricolore se montre ouvert à une prolongation et une réunion va avoir lieu dans les prochains jours entre toutes les parties. Ansu Fati se retrouve dans une position similaire avec une fin de contrat prévue en juin prochain.

Mais le joyau espagnol souhaite s'inscrire dans la durée en Catalogne, et sa volonté de récupérer le numéro 10 de Lionel Messi l'atteste. Le FC Barcelone semble prêt à lui offrir un contrat longue durée, une démarche qui séduit l'agent du joueur Jorge Mendes. Reste le cas Pedri, qui a vécu des derniers mois haletants entre championnat d'Europe des Nations et Jeux Olympiques avec la sélection espagnole. Plus que jamais, Laporta veut conserver sa pépite qui peut prolonger son bail automatiquement de deux saisons. Mais la volonté présidentielle demeure limpide : prolonger le jeune milieu de terrain sur les cinq prochaines années. Les prochaines semaines s'annoncent chargées pour la direction du Barça !