AS Saint-Etienne - PSG : les compositions probables

Déjà l’heure du match du titre pour le PSG ? A 8 matchs de la fin du championnat, le leader pourrait déjà valider une nouvelle victoire en championnat de France à l’occasion de cette 27e journée et d’un déplacement sur la pelouse de Saint-Etienne. Il devra tout de même bénéficier de circonstances favorables puisqu’il faudra gagner, et que ses poursuivants, l’OM, Monaco et Nice ne gagnent pas. Cela fait tout de même beaucoup de conditions à remplir et Luis Enrique lui-même l’a indiqué en conférence de presse hier, le titre «c’est totalement anecdotique.» Il se sait déjà champion.

A l’inverse, les Verts ont un urgent besoin de points, eux qui occupent la 17e place de Ligue 1, en attendant le résultat final de leur rencontre face à Montpellier (arrêté à la 57e minute en raison du jet de fumigènes sur la pelouse et d’un début d’incendie dans la tribune alors que Saint-Etienne menait 2-0). Sans ce match, le club du Forez n’a plus gagné depuis le 4 janvier dernier, ce qui reste à l’heure actuelle le seul succès d’Eirik Horneland. Le technicien norvégien s’apprête à envoyer un 4-3-3 ce soir à Geoffroy-Guichard avec Larseonneur dans le but, derrière une défense composée de Maçon et Pétrot sur les côtés, entourant une charnière Batubinsika-Nadé.

Luis Enrique devrait faire (un peu) tourner

Au milieu, Ekwah devrait être aligné en pointe basse pour laisser à Moueffek et Tardieu les responsabilités de guider le jeu. Enfin, et comme on peut s’y attendre, Cardona à droite et Davitachvili sur le flanc gauche devront alimenter Stassin en pointe. Le PSG aussi devrait présenter un 4-3-3 avec quelques surprises dans la composition de départ de Luis Enrique, en raison notamment des retours des internationaux de la trêve internationale. Donnarumma est attendu dans la cage, lui qui a encaissé un but gag avec l’Italie face à l’Allemagne mais sa défense risque de connaître un sacré lifting.

Zaïre-Emery est par exemple cité pour évoluer comme latéral droit afin de laisser Hakimi au repos. Mendes démarrerait à gauche et c’est la paire 100% gauchers Beraldo-Pacho qui est pressentie pour débuter. Au milieu aussi, il existe des petites incertitudes. En pointe basse, on pourrait retrouver Vitinha alors que Neves et Ruiz débuteraient dans le onze de départ. Devant aussi le technicien espagnol a du choix sous la main. Dembélé ne serait pas laissé sur le banc au coup d’envoi pour être associé à Kvaratskhelia à droite et Barcola à gauche.

