Luis Enrique dévoile le grand objectif de la fin de saison du PSG

Luis Enrique et le PSG effectuent leur rentrée demain à l’occasion d’un déplacement à Saint-Étienne (19h, 27e journée de Ligue 1). La trêve internationale a permis à certains joueurs de se reposer, mais la plupart sont partis en sélections. Heureusement, à part Kang-In Lee, blessé à la cheville avec la Corée du Sud, il y a peu de bobos à déplorer. Le technicien espagnol aura à sa disposition l’ensemble ou presque de son groupe avant de se rendre à Geoffroy-Guichard. Seul Hakimi est laissé au repos, lui qui a accumulé un temps de jeu considérable depuis le début de la saison. Ce fut d’ailleurs l’une des thématiques de cette conférence de presse, alors que le titre de champion de France se profile. Il pourrait avoir lieu ce week-end en fonction d’autres résultats.

«Je crois que c’est totalement anecdotique» assure l’Asturien, alors qu’il reste 8 matchs de championnat à disputer avant la fin de saison. Il estime tout de même que le titre est déjà dans la poche. «On n’est jamais champion jusqu’à ce que ça soit vraiment acquis, mais virtuellement, on peut le sentir déjà. On peut s’en servir pour d’autres objectifs et l’un d’eux est d’être compétitif contre tous les adversaires. Il faut respecter les adversaires. Il y a encore beaucoup de compétitions avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. C’est notre objectif.» Au moins, le message est clair, il faut maintenir ses joueurs sous pression afin de ne pas se relâcher malgré les circonstances.

Luis Enrique : «nous avons surtout besoin de tous les joueurs»

Et pour cela, Luis Enrique fixe d’autres objectifs atteignables comme finir la saison de Ligue 1 invaincu, chose encore jamais vue en France. L’entraîneur en profitera aussi pour faire tourner davantage son effectif pour être mieux préparé lors des échéances principales, éviter des blessures dues à la fatigue, et offrir du temps de jeu à ceux qui en ont moins. «C’est évident que des compétitions sont plus importantes que d’autres. Je n’invente pas rien. Nous avons surtout besoin de tous les joueurs. C’est un message que j’envoie» appuie-t-il lors de ce point presse. C’est aussi l’une des raisons de son succès avec ce groupe. Il ne laisse personne de côté.

«Bien sûr que certains jouent plus. Dans notre groupe, il y a au moins 17 joueurs avec plus de 2000 minutes de jeu. J’aimerais qu’il y en ait plus. (…) Je motive mes joueurs pour qu’ils n’aient jamais une pensée individuelle, mais collective. Parfois, tu es celui qui marque le but, parfois le remplaçant et même en tribune, mais tu dois être prêt pour aider l’équipe dans toutes les situations.» Sa méthode a porté ses fruits jusque-là mais c’est réellement maintenant que la saison du Paris Saint-Germain sera jugée. La Ligue des Champions et l’heure de distribuer les trophées arrivent. Les habituels remplaçants sont prévenus. Ils auront aussi leur mot à dire. Peut-être même dès demain à Saint-Étienne 16e de Ligue 1.

