OL : le phénix Corentin Tolisso veut renaître de ses cendres

Un nouveau départ. Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais espère repartir du bon pied à Brest. Avant la Coupe du Monde, les pensionnaires du Groupama Stadium ont connu des difficultés sportivement et Peter Bosz a été remplacé par Laurent Blanc, qui a essayé de limiter la casse jusqu’à la pause. Le Cévenol n’a d’ailleurs pas pu trop compter sur Corentin Tolisso (28 ans). En effet, le milieu de terrain s’était blessé le 16 octobre dernier face à Rennes lors du premier match dirigé par le Président après seulement 44 minutes passées sur le pré.

Tolisso a enchaîné les blessures

Le lendemain, Lyon avait confirmé qu’il souffrait d’une lésion de la cuisse gauche. Un coup de massue terrible sur la tête du natif de Tarare, de nouveau trahi par son corps. Un corps qui l’a fait souffrir ces dernières saisons. Selon le site spécialisé transfermarkt, l’international tricolore a été blessé ou absent (coronavirus) à 17 reprises lors de son passage en Bavière entre 2017 et 2022. A Lyon, le joueur arrivé libre espérait repartir de l’avant au sein de son club de cœur dont il était fier d’incarner le nouveau projet basé sur l’ADN OL.

Une fois son retour officialisé le 1er juillet, il avait confié à la presse : « je suis très heureux de revenir et de m’inscrire dans le nouveau projet du club. Lyon c’est ma ville, c’est là où j’ai grandi, là où je me sens bien et je reviens avec un immense plaisir. J’ai senti énormément d’amour de la part des supporters et j’ai hâte de vibrer à nouveau avec eux au Groupama Stadium . » Mais il a dû faire preuve de patience. Dès la reprise, il a ressenti une fatigue musculaire du mollet gauche. Sur le flanc, il a dû suivre une préparation sur mesure et a manqué les amicaux estivaux.

Une "recrue" pour Lyon

Entré en jeu 16 minutes lors de la 1ère journée face à Ajaccio, il a ensuite enchaîné en tant que titulaire (6 matches sur 9 et un match manqué car il était en soin) sous les ordres de Peter Bosz. Puis il a nouveau débuté cette fois-ci avec Laurent Blanc. Mais il a de nouveau été blessé comme expliqué précédemment. Une mauvaise pour Lyon, qui comptait sur lui pour revenir en haut du classement, mais aussi pour le joueur, qui a dit adieu à ses espoirs de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En revenant à l’OL, il espérait se retaper physiquement pour être dans le bon wagon. Il n’y est, malheureusement, pas arrivé.

Touché mais pas coulé, le patient Corentin Tolisso a profité de la longue trêve pour travailler physiquement et retrouver la forme. Lors des matches amicaux joués durant cette période, il a pu avoir du temps de jeu tout en retrouvant du rythme et de la confiance. Une bonne nouvelle pour Blanc et l’OL, qui peuvent compter sur cette "recrue" de choix pour attaquer une deuxième partie de saison très chargée où les défis seront nombreux. Avec un Tolissio à son niveau, Lyon a une arme supplémentaire pour y parvenir. C’est en tout cas ce que pense son coéquipier Maxence Caqueret.

L’OL croit en lui

« Malheureusement, Coco a eu quelques pépins physiques, mais ça ne l’a pas empêché de revenir en forme. Pour m’entraîner avec tous les jours, il est prêt physiquement. Il a ce rôle de leader sur et en dehors du terrain. C’est vraiment une chance de pouvoir jouer avec lui. Il va pouvoir m’aider à progresser encore. Il a eu sûrement ce rôle de leader à l’arrivée. C’est un rôle qu’il prend avec beaucoup d’assurance et de cœur. Il sait dire les choses de la bonne façon et il a cette chance d’être à l’écoute de tous. C’est bien d’avoir de tels joueurs avec nous ». Laurent Blanc est également optimiste.

« Il est sur le bon chemin. Il a subi énormément de blessures qui lui ont attaqué le moral. Il réussit à s’entraîner normalement, à jouer normalement, et j’espère qu’il réussira à donner à ce groupe cette expérience qu’il a ». Comme Alexandre Lacazette, le coach lyonnais attend beaucoup de lui. Plus qu’un joueur, il veut un patron qui assume ses responsabilités sur le pré. « C’est à eux (Tolisso et Lacazette) de prendre le leadership de ce groupe-là et de les amener là où on veut les amener ». Très haut dans le classement de Ligue 1, c’est l’objectif de l’OL. Cela commencera dès ce soir avec un déplacement périlleux à Brest. L’occasion parfaite pour Corentin Tolisso de montrer qu’il est enfin de retour !