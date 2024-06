Antonio Conte s’engage à Naples jusqu’en 2027

Le feuilleton prend fin. Après des semaines de discussions, de tractations et de suppositions, Naples a enfin mis la main sur son futur entraîneur et il s’agit d’un local : Antonio Conte. 10e de Serie A et non-qualifié pour la Coupe d’Europe la saison prochaine, le club de Campanie va donc connaître un cinquième technicien sur son banc en l’espace de douze mois. Cette saison, Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona s’étaient déjà succédés pour remplacer Luciano Spalletti, héros qui avait mené le club sur le toit de l’Italie l’an passé, avant de prendre la tête de la Squadra Azzura.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, c’est par le biais d’un communiqué que Naples a officialisé l’arrivée d’Antonio Conte jusqu’en 2027 : «le SSC Napoli accueille Antonio Conte qui assume le rôle d’entraîneur de l’équipe première après avoir signé un contrat qui le liera au Club jusqu’au 30 juin 2027.» Le président Aurelio De Laurentiis s’est félicité de cette arrivée : «je suis très fier que le nouvel entraîneur de Naples soit Antonio Conte. Antonio est un entraîneur de haut niveau, un leader, avec qui je suis sûr que la refondation nécessaire peut commencer après la conclusion du cycle qui nous a amené à remporter le scudetto l’année dernière. après de nombreuses saisons au sommet du football italien. Aujourd’hui, un nouveau chapitre important dans l’histoire de Naples s’ouvre.»

À lire

Naples : les premiers mots d’Antonio Conte

Une réputation à redorer

Référence en Italie, où il avait brillé à la tête de la Juventus Turin (2011-2014) en y remportant trois Calcio (2012, 2013, 2014), puis de l’Inter (2019-2021), avec qui il avait également remporté le Championnat en 2021 après 11 ans d’attente, Conte a en revanche vu son statut se fragiliser en Angleterre. Si son passage à Chelsea reste indiscutablement une réussite (2016-2018), son aventure sur le banc de Tottenham s’est, elle, terminée à l’envers. Après des clashs par médias interposés avec sa direction, et son opération d’une cholécystite, le technicien de 54 ans avait quitté le club d’un commun accord en mars 2023.

La suite après cette publicité

Requinqué et regonflé, Conte aura désormais l’ambition de replacer Naples au rang des meilleurs clubs d’Italie. Parmi les dossiers tout en haut de sa pile figurera forcément celui de Khvicha Kvaratskhelia, annoncé sur le départ, mais que l’Italien veut à tout prix conserver. Quid de l’avenir de Victor Osimhen ? Prolongé jusqu’en 2026, le Nigérian reste l’un des attaquants les plus courtisés du continent et semble plus proche de partir que de rester aujourd’hui. Ces derniers jours, la presse italienne indiquait qu’Aurelio De Laurentiis envisageait d’allouer une enveloppe de 230 millions d’euros à Conte pour le mercato. Alors il faudra faire les bons choix.