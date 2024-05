Naples : l’énorme budget mercato offert à Antonio Conte

C’est le dossier qui affole l’Italie depuis plusieurs jours. Naples est sur le point de réussir à convaincre Antonio Conte de s’engager. L’entraîneur italien est une cible du président Aurelio de Laurentiis depuis plusieurs années, et il avait toujours échoué à le faire venir, notamment pour des raisons financières. Mais la triste 10e place obtenue cette saison et la volonté de se relancer au plus vite ont poussé le président napolitain à accéder aux exigences de Conte, qui devrait signer un contrat de 60 M€ brut sur 3 ans, avec une clause de résiliation activable chaque été sans contrepartie.

Les négociations sont toujours en cours entre les deux parties mais l’optimisme règne côté napolitain. On le sait, Antonio Conte aime avoir aussi la main sur le mercato, et selon Il Mattino, il devrait être également satisfait sur ce point. En effet, un budget de 230 M€ lui serait alloué pour recruter, entre autres, un attaquant pour remplacer Osimhen, et un défenseur solide, en attendant de connaître les intentions du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.