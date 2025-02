Côme : le mercato de tous les dangers de l’équipe de Cesc Fabregas

Cet hiver, le mercato a été animé. Si Manchester City a fait fonctionner la planche à billets avec 218 millions d’euros de dépenses, le podium est complété par Al-Nassr (77M€) et le Stade Rennais (74,65M€). Parmi ces équipes les plus dépensières, on note la présence à la huitième place du club de Côme avec 49,20 millions d’euros déboursés sur cet hiver pour 14 recrues. Un mercato d’ampleur pour Côme qui avait déjà déboursé une somme similaire l’été dernier avec 47,5 millions d’euros. Une saison à presque 100 millions d’euros de dépenses donc pour le promu italien, qui vient de passer un coup d’accélérateur.

Actuellement quinzième de Serie A avec 22 points, Côme est dans les clous pour se maintenir, mais rien n’est acquis puisque le premier relégable, Parme, n’a que deux unités de moins. Voulant absolument se sauver pour continuer à se développer sur le moyen-long terme et ainsi avoir des objectifs plus élevés par la suite, Côme a vite ciblé des manques dans l’effectif et a essayé de les compenser avec des éléments assez jeunes qui pourront s’inscrire dans la durée. Mis à part Mërgim Vojvoda (30 ans, Torino) et Delle Alli (28 ans, Libre) qui sont arrivés pour apporter de l’expérience et de la concurrence et Jean Butez (29 ans, Antwerp) le nouveau gardien numéro un, Côme a ciblé des éléments encore jeunes pour renforcer son équipe.

De jolis renforts, un calendrier très compliqué

Et certains ont déjà pris leur place dans le onze de Côme à l’image du latéral gauche Alex Valle (20 ans, FC Barcelone), du Français Maxence Caqueret (24 ans, Olympique Lyonnais) dans l’entrejeu et de l’ailier droit virevoltant Assane Diao (19 ans, Real Betis). Le premier a déjà distillé une offrande tout en s’inscrivant comme un élément complémentaire de Nico Paz et Maximo Perrone, quand le second compte déjà 2 buts en 5 apparitions. À ces éléments se rajoutent Ivan Azon (22 ans, Saragosse), Jonathan Ikoné (26 ans, Fiorentina), Ivan Smolcic (24 ans, Rijeka) et Anatasios Douvikas (25 ans, Celta de Vigo), dont les trois derniers sont arrivés en toute fin de mercato et vont aussi offrir à Cesc Fabregas de nouvelles cartouches pour son onze de départ.

Désormais, il va falloir mettre cela en application sur le terrain et les prochaines semaines s’annoncent dantesques pour Côme. En effet, le club lombard affronte la Juventus (5e) ce vendredi avant de défier la Fiorentina (6e), Naples (1er), l’AS Roma (9e), Venise (19e), l’AC Milan (8e), Empoli (16e) et Monza (20e) jusqu’à début avril. Des chocs contre des équipes de haut de tableau et d’autres qui jouent le maintien dont Côme devra se sortir assez régulièrement vainqueur pour ne pas se mettre en danger. La pression pourrait vite toucher Cesc Fabregas et son équipe de Côme.

Conscient de ce qu’il manquait à son effectif, Cesc Fabregas s’est confié avant d’affronter la Vecchia Signora : «j’ai beaucoup grandi en un an et demi en comprenant aussi ce qu’est la Serie A et en parlant après les matchs avec les entraîneurs. L’autre jour, Italiano m’a posé une question après le match et m’a fait comprendre où je dois m’améliorer. Nous verrons un Côme plus préparé contre la Juve, qui est un club qui veut toujours gagner. En tant que projet, nous voulons tous les deux que les jeunes grandissent pour créer quelque chose d’important dans le futur. Ils ont un entraîneur fort qui a des idées.» Reste désormais à savoir si le grand chamboulement de Côme portera ses fruits ou non.