Le Portugal a choisi José Mourinho !

La coïncidence est cocasse. Ce jeudi, José Mourinho va débarquer au Portugal. Non pas pour rencontrer la fédération lusitanienne. Le Special One rentre au pays uniquement pour le stage hivernal de l’AS Roma. Mais il y a fort à parier pour la presse locale le suive à la trace. En effet, depuis la fin du parcours de la Seleção au Mondial 2022, Mourinho fait les gros titres.

Le coach des Giallorossi est courtisé par la FPF qui lui aurait proposé de prendre les rênes de l’équipe nationale, tout en poursuivant sa mission en Italie. Une proposition jugée très compliquée en Italie. Pourtant, Mourinho ne serait pas insensible aux charmes d’une Seleção qu’il a toujours eu envie d’entraîner un jour.

Un contrat jusqu'en 2026 attend Mourinho

Il Corriere dello Sport le confirme d’ailleurs encore ce matin en ajoutant que tout dépendra de la Roma. Car tout pourrait se jouer en fin de saison. Record affirme que le président de la FPF, Fernando Gomes, a fait son choix : il veut veut Mourinho et personne d’autre. Sauf qu’il n’est pas pressé de limoger Fernando Santos.

Santos est sous contrat jusqu’en 2024 et le licencier aujourd’hui coûterait pas moins de 7 M€. Un montant énorme. Quant à l’option Mourinho, elle serait plus réalisable en fin de saison plutôt qu’en plein milieu. Record précise d’ailleurs que Fernando Gomes n’est pas pressé et qu’il est disposé à patienter jusqu’à l’été prochain pour offrir à Mourinho un contrat jusqu’à la Coupe du Monde 2026.