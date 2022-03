Henrikh Mkhitaryan annonce sa retraite internationale

Henrikh Mkhitaryan, joueur de l'AS Roma, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Le milieu offensif arménien comptait 95 sélections et 32 buts pour son pays. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'ancien Gunner a annoncé la nouvelle, se remémorant d'abord ses débuts : «je me rappelle quand j'ai porté pour la première fois le maillot de l’équipe nationale, c'était lors d'un match amical face au Panama, et mon premier but pour ma nation, en qualification pour la Coupe du Monde, était face à l'Estonie. Je voulais gagner à chaque pas de ma carrière, peu importe la difficulté. »

Il continue en expliquant ce que représentait ce maillot pour lui et en remerciant tous ceux qui l'ont accompagné : «cela a été un honneur de jouer pour mon pays lors de ses 15 dernières années et encore un plus grand honneur d'en être le capitaine depuis 6 ans. Après 95 sélections, du travail acharné, de la passion et des hauts et des bas imprévus durant mon temps à représenter mon pays sur le terrain, j'ai pris la décision de me retirer de l'équipe nationale d'Arménie. J'en suis venu à cette décision après mon dernier match, contre l'Allemagne en novembre. Je pense que c'est le bon moment. J'ai donné tout ce que je pouvais donner à mon équipe nationale. Pour les années à venir, je vais par conséquent être totalement concentré sur ma carrière en club. Mon amour pour le football s'est tissé en Arménie, mon pays natal, et je serais pour toujours reconnaissant envers chaque personne qui m'a supporté, entrainé ou avec qui j'ai joué et qui ont contribué à mon développement en tant que footballeur et en tant que personne. »