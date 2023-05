Mercato OM : que faire avec Isaak Touré ?

La suite après cette publicité

L’été dernier, Pablo Longoria s’est amusé sur le mercato. Outre l’arrivée d’Alexis Sanchez et d’autres joueurs plus connus, il a réussi à piquer au nez et à la barbe de Newcastle et de Francfort le défenseur du Havre Isaak Touré contre 5,5 M€ hors bonus. Après une période estivale globalement moyenne, autant pour lui que pour les résultats d’Igor Tudor, il a un peu disparu.

28 minutes contre Lille, 29 contre Strasbourg et 6 contre Lyon, c’est trop peu pour un joueur de son âge (20 ans), qui doit jouer pour progresser et donc prouver sa valeur. La décision a été prise, cet hiver, de le prêter. Par chance, Auxerre, un autre club de Ligue 1, était prêt à l’accueillir. Voici donc Isaak Touré en prêt pour six mois sans option d’achat du côté de la Bourgogne.

Depuis, il semble s’épanouir et on est content de lui à l’AJA : « Isaak est une belle surprise. C’est un jeune joueur qui était très suivi l’année passée lorsqu’il était au Havre. Il s’est tout de suite intégré à l’effectif et je sais qu’à la direction, ils sont très contents de ses performances », nous confiait-on il y a quelques semaines dans l’entourage du club.

Un nouveau prêt ou un départ ?

Il faut dire qu’il est une pièce importante du dispositif de Pelissier puisqu’il a joué 17 matches (16 titularisations) et marqué un sublime but de l’extérieur du gauche très récemment contre Clermont. Toutefois, il devrait revenir l’été prochain du côté de l’Olympique de Marseille, qui va devoir décider ce qu’il en fait.

Dans l’effectif actuel, Éric Bailly ne sera plus là et Leonardo Balerdi très probablement vendu. La place se libère donc, mais dans l’équipe dirigeante on réfléchit plutôt à un départ. Soit définitif, soit avec un nouveau prêt. On estime, dans l’entourage d’Igor Tudor, que Touré ne dispose pas des qualités requises, notamment dans les duels en un contre un et dans les couvertures à cause de sa grande taille (2,06m) pour s’exprimer vraiment. Une fois cela dit, dans le football tout peut aller très vite…