Juventus : Cristiano Ronaldo satisfait du travail de l'équipe avec Andrea Pirlo

Auteur d'un doublé contre l'AS Roma dimanche soir, Cristiano Ronaldo a offert un point à la Juventus à l'occasion de la 2e journée de Serie A. Et après la rencontre, l'attaquant portugais est revenu sur ce résultat. Je pense que c'est un bon point de gagné. Nous avons été menés deux fois au score et nous savions que le match allait se compliquer, mais nous avons réussi à revenir. C'est un nul important pour nous. Le championnat italien s'est certainement amélioré, de nombreuses équipes se sont renforcées, comme l'Inter et nous aussi. Je pense que la Serie A est encore plus difficile cette année, a lâché l'ancien joueur du Real Madrid sur Sky Italia.

Relancé ensuite sur la saison à venir, CR7 s'est plutôt montré positif : «nous sommes au début du championnat et nous avons un nouvel entraîneur. Mais l'équipe est active, nous nous en sortons bien et l'avenir est très positif. Il est très tôt pour évaluer, mais je vois l'équipe beaucoup mieux, plus heureuse et travaillant avec le sourire. C'est très important.» Prochain rendez-vous pour la Vieille Dame le 4 octobre avec un choc contre le Napoli.