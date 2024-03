FA Cup : qualification dingue de Coventry à Wolverhampton

Wolverhampton pensait avoir arraché de haute lutte son ticket pour les demi-finales de la FA Cup. Menés par un but de Simms inscrit avant l’heure de jeu (54e), les Loups ont réussi à inverser le destin de ce match dans les dix dernières minutes grâce à l’ancien Angevin Rayan Aït-Nouri (84e) et Hugo Bueno (88e).

C’était sans compter sur le temps additionnel et une volonté certaine de son adversaire. Les Bantams n’ont rien lâché, ont égalisé sur le second but personnel de Simms (90e+7) avant d’obtenir leur qualification à la 90e+10 sur une dernière réalisation de Wright. L’actuel 8e de Championship l’a emporté 3-2 et sera bien dans le dernier carré de la FA Cup.