Brest : la direction sportive très déçue du passage d’Islam Slimani

Parti de Brest dans les dernières heures du mercato pour rejoindre Anderlecht, Islam Slimani n’aura pas laissé une trace indélébile dans le Finistère. Arrivé l’été dernier librement après l’expiration de son contrat avec le Sporting Portugal, l’international algérien de 34 ans aura disputé 16 rencontres de Ligue 1 avec le Stade Brestois, pour un seul petit but. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, Grégory Lorenzi, directeur sportif du club, est revenu sur le passage du joueur en Bretagne.

«On attendait beaucoup plus d’Islam au vu de son expérience… Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Peut-être que l’on ne correspondait pas à ses attentes non plus. (…) Quand il est dans de bonnes dispositions, il peut beaucoup t’apporter. Il a une grosse carrière derrière lui, c’est une très bonne personne, mais on a besoin d’avoir tout le monde dans de bonnes dispositions, concerné. Il jouait moins », a confié l’homme de 39 ans. Pour pallier le départ de l’ancien joueur de Monaco, le Stade Brestois a enregistré l’arrivée d’un autre joueur d’expérience en la personne de Loïc Rémy (36 ans), libre depuis son départ de l’Adana Demirspor.

