Euro 2020 : Antonio Rüdiger prévient les Bleus qu'il va jouer "sale"

Allemagne-France (à suivre en live commenté sur FM mardi soir), ça approche à grands pas. Si Griezmann, Benzema, Mbappé et Giroud seront tous aptes pour affronter le champion du monde 2014, un défenseur de la Mannschaft semble avoir particulièrement envie d'en découdre. En conférence de presse d'avant match, Antonio Rüdiger a expliqué qu'il allait tout faire pour empêcher les étoiles française de briller sur la pelouse de Munich, en employant la manière forte s’il le faut. «Sur le papier, si on regarde les noms, les Français ont l'air plus forts, mais ce n'est que du papier. Ils peuvent être favoris tant qu'ils veulent, mais le truc c'est que nous devons dicter notre jeu, et nous pouvons le faire, nous avons assez de qualité et nous sommes prêts.»

La suite après cette publicité

Le défenseur, tout juste sacré champion d'Europe avec Chelsea, n'hésitera pas à utiliser un certain vice pour parvenir à ses fins. «Évidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt », prévient-il avant de conclure. «Ce truc de guerrier... en fait j'ai toujours joué comme ça, il n'y a rien de nouveau.» Kevin de Bruyne ne dira pas le contraire, victime d'une double fracture du nez et de l'orbite en finale de la C1 après une charge de l'Allemand. Les Français savent à quoi s'en tenir.