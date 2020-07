FC Barcelone : l'arme secrète Ousmane Dembélé

Ce qu'on peut dire, et c'est un euphémisme, c'est que le FC Barcelone ne prépare pas son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Naples (un partout à l'aller) dans la plus grande des sérénités. Les Catalans n'ont pas été sacrés champions d'Espagne, des tensions sont nées entre le vestiaire, Lionel Messi notamment, et Quique Setién et enfin on évoque déjà son remplaçant pour la saison prochaine. On aurait probablement rêvé mieux comme préparation.

Toutefois, les Blaugranas, Setién en tête, conservent de l'espoir. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo nous révèle une chose assez étonnante. En effet, l'arme secrète du Barça pour arriver à ses fins et gagner la Ligue des Champions se nomme Ousmane Dembélé. Le Français, souvent raillé en Catalogne pour ses blessures à répétition, fait maintenant limite office de seul motif d'espoir. Pour commencer, son entraîneur est tombé amoureux de lui et de ses fulgurances.

Ne pas précipiter son retour

Le 12 février dernier, Dembélé se faisait opérer (seulement 14 matches cette saison, toutes compétitions confondues). Sa date de retour à la compétition est estimée le 12 août, soit quatre petits jours après le match retour contre le Napoli. « Dans tous les cas, au club, ils sont également conscients que Dembélé est une arme spectaculaire et plus encore pour une compétition courte et dans une équipe à force limitée», voici ce qu'écrit MD à propos du français, qui, selon toute vraisemblance devrait participer activement à cette C1 si d'aventures le Barça passe l'étape napolitaine.

Le plan est en marche et aucun risque ne sera pris par le staff. Ils veulent très clairement ne pas précipiter le retour du Tricolore, sujet aux rechutes, car ils savent très bien que même pour trente ou vingt minutes, son talent peut faire la différence : «Dembélé , même si c'est pour une demi-heure ou vingt minutes, est un footballeur de déséquilibre qui en une seule action peut décider d'un match». Les adversaires du Barça sont prévenus.