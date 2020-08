FC Barcelone, Gerard Piqué : « Je suis le premier à proposer de partir »

Ce vendredi 14 août restera gravé dans le marbre du FC Barcelone. Non pas parce que Lionel Messi a illuminé une nouvelle fois une rencontre de football, ou que son équipe ait livré un nouveau récital sur le pré. Non. Le Barça a connu ce soir une humiliation qui fera tâche dans sa glorieuse histoire. Battus 8-2 par le Bayern Munich, les Blaugranas s'arrêtent donc en quart de finale de la Ligue des champions. Un véritable séisme aussi bien en Catalogne que dans le microcosme du football. Une défense aux abois face aux multiples assauts bavarois, les hommes de Quique Setién n'ont jamais su relever la tête pour entrevoir une hypothétique qualification.

Premier joueur du FC Barcelone à se présenter face aux médias, Gérard Piqué a pris ses responsabilités et délivre un message fort après ce naufrage. « On a fait un match horrible. C'est un sentiment de désastre, une honte. Vous ne pouvez pas jouer comme ça. J'espère que ça va nous aider. C'est très difficile, » a ainsi confié le défenseur central espagnol. Ce dernier a poussé l'analyse plus loin et réclame du changement en interne, et serait même prêt à rendre son tablier pour le bien du Barça.

Gérard Piqué réclame du changement au FC Barcelone

« Tout le monde a besoin de réfléchir. Le club a besoin de changements et je ne parle ni du coach ni des joueurs, je ne veux désigner personne. Je pense que le club a besoin de changements de toutes sortes. Personne n'est essentiel. Je suis le premier à me proposer de partir, de partir, car je crois que maintenant nous avons touché le fond. Je pense que nous devons tous regarder et réfléchir en interne ce qui est le mieux pour le club, pour le Barça, c'est important, » a ainsi commenté le numéro trois du FC Barcelone.

Des déclarations fortes qui soulignent la lucidité mais aussi la prise de recul (quelques minutes seulement après le match) du principal protagoniste. Considéré comme l'un des tauliers du vestiaire catalan, Gérard Piqué délivre un message lourd de sens. Cette humiliation provoquera à n'en point douter des dommages collatéraux au sein du FC Barcelone. Plus que jamais l'avenir de l'entraîneur Quique Setién se trouvera au cœur de la réflexion des dirigeants barcelonais. Les prochaines heures s'annoncent bouillantes en Catalogne...