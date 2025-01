OM : Leonardo Balerdi détaille sa progression sous les ordres de De Zerbi

Présent en conférence de presse, avant la rencontre de Coupe de France, Leonardo Balerdi est revenu sur sa saison à l’OM, lui qui avait été longtemps critiqué en encensant l’impact de Roberto De Zerbi : «Cette année, j’ai beaucoup de responsabilité au niveau du jeu, c’est l’une des choses qui a changé chez moi. C’est ce que le coach me demande, de construire le jeu et essayer de regarder. Je fais beaucoup de passes. Au début, c’était différent. C’est une chose qui va améliorer mon jeu. Le coach est très exigeant avec ça, mais j’aime bien ce qu’il me demande. Et si ça peut aider l’équipe, je suis d’accord avec le coach, je l’écoute. Je ne sais pas si c’est le brassard, mais, il y avait beaucoup de changements», a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : «Ce n’est pas une excuse, mais beaucoup de choses ont changé. L’adaptation au système, plus de responsabilité avec le ballon, de nouveaux joueurs. J’apprends tous les joueurs, de joueurs comme Pierre-Emile Hojbjerg par exemple ou Adrien Rabiot. Je me sens bien avec l’équipe maintenant, ça m’aide aussi. Je me sens bien aussi en tant que capitaine. Je suis très content en ce moment. L’équipe nationale m’a beaucoup aidé au niveau de la confiance. Je suis très exigeant avec moi-même. Je veux toujours être le meilleur individuellement. Je pense toujours au collectif, mais je dois être le meilleur sur le terrain pour l’aider».