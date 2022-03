Espagne : la liste de Luis Enrique

Après Didier Deschamps hier, c'est à Luis Enrique de dévoiler sa liste de 23 joueurs pour les deux matchs amicaux de l'Espagne prévus le 26 mars contre l'Albanie au RCDE Stadium de Cornellá, celui de l'Espanyol, et le 29 mars face à l'Islande au Riazor de La Corogne.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur espagnol a convoqué le portier de Brentford David Raya pour la première fois, plutôt que David De Gea. Dans cette liste, il y a 5 joueurs du FC Barcelone (Jordi Alba, Eric Garcia, Pedri, Gavi et Ferran Torres) et un seul du Real Madrid (Dani Carvajal), alors que les jeunes Gavi, Pedri et Pino sont également présents.

La liste de l'Espagne :

Gardiens : Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton) et David Raya (Brentford)

Défenseurs : Marcos Alonso (Chelsea), Jordi Alba (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Eric García (FC Barcelone), Diego Llorente (Leeds), Dani Carvajal (Real Madrid).

Milieux de terrain : Rodrigo (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Pedri (FC Barcelone), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Gavi (FC Barcelone), Carlos Soler (Valence).

Attaquants : Dani Olmo (RB Leipzig), Pablo Sarabia (Sporting CP), Alvaro Morata (Juventus), Raul de Tomas (Espanyol), Ferran Torres (FC Barcelone) et Yeremi Pino (Villarreal).