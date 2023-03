Pays-Bas : Virgil van Dijk se fait détruire par deux légendes néerlandaises

En sélection, comme avec Liverpool, Virgil van Dijk a bien du mal à retrouver son meilleur niveau. Moins bien avec les Reds, le défenseur néerlandais n’a également pas rassuré pour le dernier rassemblement en sélection. Suite à la déroute des siens vendredi dernier face à la France (4-0), et une victoire contre Gibraltar (3-0), qui, dans le contenu, a été décevante, le capitaine des Oranje a été pointé du doigt par Marco van Basten et Ruud Gullit.

Il fait du bruit, mais il ne dit rien. Il n’est pas clair. Un bon capitaine pense à voix haute et explique clairement ce qu’il se passe. Lui reste entre les deux. Il provoque le chaos et cela conduit à des malentendus. C’est justement ce que vous, en tant que capitaine, devez empêcher. En termes techniques et tactiques sur le football, il ne l’est pas. Il faut quelqu’un d’autre sur la pelouse. Et cela n’a rien à voir avec sa blessure, cela concerne son leadership, a d’abord réagi Van Basten, sur Ziggo Sport. «"tu es capitaine, tu dois résoudre ça". Mais il ne fait que commenter timidement ce qu’il se passe devant lui (…) C’est une critique positive qu’on lui fait. Tu es le meilleur ? Alors montre-le», a ajouté Ruud Gullit.

