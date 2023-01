Ademola Lookman se confie sur sa renaissance à l’Atalanta

Ademola Lookman voit la vie en rose depuis son arrivée à l’Atalanta Bergame. Transféré l’été dernier de Leicester, l’attaquant nigérian est sur un nuage depuis le début de la saison en Serie A. Le joueur de 25 ans a déjà inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives. Pas en réussite du côté de la Premier League, Lookman explique ce renouveau dans une interview accordée à « The Times » et donne un exemple à suivre plutôt… Surprenant.

« Ma routine est très différente de ce qu’elle était. Tout est axé sur l’aide à la performance. Je regarde des interviews de personnes qui réussissent dans la vie comme Jay-Z, quelqu’un au sommet du monde dont je peux apprendre. Jay-Z est parti de rien et est maintenant milliardaire. Il faut plus que du désir et des tripes, il faut de l’exécution et un plan, une direction et de la confiance. »

