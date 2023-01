Atalanta : Ademola Lookman, nouveau visage du jeu de Gian Piero Gasperini

La suite après cette publicité

Débarqué en provenance de Leipzig pour un montant de 15 millions d’euros et un contrat de quatre saisons, après plusieurs prêts en Angleterre (Fulham, Leicester), Ademola Lookman a posé ses bagages en Italie dans un certain anonymat, connus principalement des suiveurs assidus du football anglais qui ont pu observer de près ses débuts remarqués à Charlton puis Everton. Le natif de Wandsworth au Royaume-Uni fait aujourd’hui le bonheur de l’Atalanta avec un total de sept buts en 15 rencontres jouées en Serie A. Une explosion soudaine dans un parcours atypique pour l’international nigérian qui n’a pas toujours connu le succès, la gloire et l’assurance.

«Ma mère faisait des boulots précaires quand j’étais petite et on vivait dans un quartier défavorisé de Londres, où ma famille avait déménagé. C’était difficile, car le frigo était toujours vide. J’allais presque toujours manger chez des amis. Elle m’a appris ce que signifie le mot sacrifice. Elle est allée travailler et je suis resté à la maison avec ma sœur aînée, mais quand elle est revenue, elle ne nous a jamais laissé ressentir la situation. Elle ne s’est jamais plainte, n’a jamais montré de faiblesse, ni mis de pression sur nous», avait déclaré le joueur de 25 ans au sujet de sa maman. La famille a toujours été le point de départ de la carrière de Lookman. Ce sens du sacrifice est au cœur de son style de jeu, lui qui souhaitait devenir avocat après un excellent parcours scolaire.

Symbole de la nouvelle Dea

Souvent positionné sur l’aile gauche de l’attaque bergamasque, Ademola Lookman a aussi dépanné dans l’axe ou sur le côté droit. Capable de s’adapter au système rigoureux de Gian Piero Gasperini, l’ancien joueur d’Everton joue un rôle prépondérant dans le jeu offensif de son équipe, puisque sa vitesse et sa puissance combinées à ses qualités physiques en font un joueur majeur et décisif dans le championnat italien où le jeu est parfois plus lent et posé sans véritable prise de risque technique. Son profil offensif si particulier lui a permis de nettement remporter la concurrence émise avec Jérémie Boga pour s’installer durablement dans la rotation de l’Atalanta. Il s’est imposé au fil des mois comme l’un des joueurs les plus rapides de la Serie A, en plus de camper la troisième marche du podium des meilleurs buteurs.

Au-delà même de sa production technique, le Nigérian incarne surtout la transition de la Dea qui commençait à perdre de son efficacité l’année dernière (seulement 5 victoires sur les 19 derniers matchs de la phase retour). Durant le dernier mercato estival, la direction d’Antonio Percassi a misé sur de nouveaux éléments à installer pour préparer une page neuve après les belles années écrites par les expérimentés Luis Muriel, Duvan Zapata, Marten de Roon, Rafael Tolói et Hans Hateboer. Ainsi la Dea s’est renforcée avec de la jeunesse symbole de promesses dorées : Éderson (22 ans), Merih Demiral (24 ans), Rasmus Höjlund (19 ans), Brandon Soppy (20 ans) auquel il faut ajouter la responsabilisation de Giorgio Scalvini (19 ans), formé au club. Ne reste plus qu’à confirmer dans les prochains mois, à commencer par la rencontre contre La Spezia dans le cadre de la 16ème journée.