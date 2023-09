Arsenal - MU : les compositions sont là

La quatrième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un choc entre Arsenal et Manchester United. A domicile, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec Aaron Ramsdale dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Oleksandr Zinchenko. Declan Rice est placé comme sentinelle avec Martin Ødegaard et Kai Havertz à ses côtés. Seul en pointe, Eddie Nketiah est soutenu par Gabriel Martinelli et Bukayo Saka.

La suite après cette publicité

De son côté, Manchester United s’organise dans un 4-2-3-1 avec André Onana qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Lisandro Martinez et Diogo Dalot en défense. Le double pivot est assuré par Casemiro et Christian Eriksen. Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Antony accompagnent Anthony Martial en attaque.

Les compositions

Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Ødegaard, Rice, Havertz – Martinelli, Nkethiah, Saka

La suite après cette publicité

Manchester United : Onana – Wan Bissaka, Lindelöf, Martìnez, Dalot – Casemiro, Eriksen – Rashford, Fernandes, Antony – Martial

Si vous avez moins de 26 ans, découvrez l’offre RAT+SPORT de CANAL+ (valable jusqu’au 11 octobre). Elle vous permet de bénéficier pour seulement 19,99€/mois, sans engagement, de la totalité de l’offre CANAL+ SPORT. Avec ce pack, vous aurez accès à 2 affiches de Ligue 1 UBER EATS par journée, ainsi que 100% de la Premier League et de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE.