Albert Riera est le nouvel entraîneur de l’Eintracht Francfort
Il y a quelques jours, l’Eintracht Francfort a décidé de remercier Dino Töppmoller. Après plus de deux ans de bons et loyaux services, le coach allemand a été remercié pour les mauvais résultats de son équipe. Ce vendredi, le club allemand a nommé son remplaçant. Et il s’agit d’Albert Riera.
Eintracht Frankfurt @Eintracht – 19:00
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅Voir sur X
Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028.
#SGE
Passé par Bordeaux par le passé, le coach ibérique va donc connaître sa première grosse expérience en Allemagne : «l’Espagnol de 43 ans prendra les rênes de l’Eintracht Francfort lundi. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2028.»
