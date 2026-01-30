Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel Bundesliga

Albert Riera est le nouvel entraîneur de l’Eintracht Francfort

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
riera @Maxppp

Il y a quelques jours, l’Eintracht Francfort a décidé de remercier Dino Töppmoller. Après plus de deux ans de bons et loyaux services, le coach allemand a été remercié pour les mauvais résultats de son équipe. Ce vendredi, le club allemand a nommé son remplaçant. Et il s’agit d’Albert Riera.

La suite après cette publicité
Eintracht Frankfurt
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅

Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028.

#SGE
Voir sur X

Passé par Bordeaux par le passé, le coach ibérique va donc connaître sa première grosse expérience en Allemagne : «l’Espagnol de 43 ans prendra les rênes de l’Eintracht Francfort lundi. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2028.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Francfort
Albert Riera Ortega

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Francfort Logo Eintracht Francfort
Albert Riera Ortega Albert Riera Ortega
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier