OM : Bamba Dieng peut-il espérer mieux ?

L'Olympique de Marseille a connu beaucoup de mouvements ces dernières semaines et tâche de se préparer du mieux possible pour la saison qui va démarrer le dimanche 8 août du côté de Montpellier. Par conséquent, les Phocéens enchaînent les matches amicaux. Ce mercredi soir, ils se présentaient, au Portugal, face au Sporting Braga et ils n'ont pu faire mieux qu'un nul (1-1).

Devant, en l'absence de Milik, c'était Dario Benedetto qui était aligné à la pointe de l'attaque. Mais l'Argentin pourrait être vendu et Pablo Longoria, le président de l'OM, lui cherche déjà un remplaçant. Sauf que mercredi soir, Bamba Dieng (21 ans), qui avait joué l'année dernière déjà, et avait marqué un joli but contre Auxerre en Coupe de France, est entré en jeu.

Il pourrait partir en prêt

En jambes, il a marqué un but, bien lancé dans le dos de la défense par Mattéo Guendouzi, finalement refusé pour une position de hors-jeu. Il est l'un des rares profils de l'effectif à avoir un jeu fait pour la profondeur et il avait déjà été intéressant lors de précédents matches de préparation, marquant notamment contre Sète et offrant une passe décisive à Benedetto contre Martigues.

Alors, peut-il rêver de mieux cette saison ? Comme cela, on dirait non, puisqu'il est peut-être encore un peu frêle pour la Ligue 1 et pourrait bénéficier d'un prêt pour s'aguerrir un petit peu. Longoria cherchant un remplaçant à Dario Benedetto, son avenir au poste d'attaquant semble un peu bouché, pour autant, il pourrait avoir, s'il reste, bien plus de temps de jeu et pourquoi pas créer la surprise...