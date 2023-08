Le Maccabi Tel Aviv repousse une offre du Bayern pour Daniel Peretz

La suite après cette publicité

Qui occupera les cages du Bayern Munich la saison prochaine ? Avec l’absence de Manuel Neuer et les départs de Yann Sommer ainsi que d’Alexander Nübel, Sven Ulreich est actuellement le seul à pouvoir endosser cette responsabilité. À ce titre, la direction munichoise lui a renouvelé sa confiance en le confirmant à la place de numéro 1 en attendant le retour de Manuel Neuer. Mais selon Sky Germany, le club allemand s’active en coulisses pour lui dénicher un concurrent.

Ce dimanche, le média allemand a fait état d’un intérêt du Bayern Munich pour le gardien du Maccabi Tel Aviv, Daniel Peretz. Considéré comme un pur talent en devenir dans son pays, l’international israélien (1 sélection) est ouvert à un départ et aurait d’ores et déjà donné son accord verbal pour rejoindre la Bavière. Dans la foulée, le club allemand aurait formulé une première offre à hauteur de 5M€ bonus compris, rejetée par le Maccabi Tel Aviv qui exige au minimum 7 M€ pour le joueur de 23 ans. Alors que les négociations se compliquent, les Allemands s’impatientent et envisageraient déjà de se rabattre sur une autre cible. Affaire à suivre…