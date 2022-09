PL : Erik ten Hag sacré manager du mois

Après Marcus Rashford, sacré joueur du mois en Premier League, c'est un autre acteur de Manchester United qui est mis à l'honneur. Erik ten Hag a reçu le titre de manager du mois de septembre. C'est sa première récompense d'envergure depuis son arrivée à Old Trafford cet été.

La suite après cette publicité

Après des débuts chaotiques en championnat (deux défaites), les Red Devils ont enchaîné avec quatre victoires consécutives en Premier League, dont deux en septembre contre Leicester puis Arsenal. De quoi mettre en confiance avant le choc contre Manchester City ce dimanche.

Building his vision 👔



Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for September!#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/yIz5En2ezB