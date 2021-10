OGCN-OM : trois joueurs indisponibles car... recrutés trop tard !

Ce mercredi soir se jouera le match en retard de la 3e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille au Stade de l'Aube (21 heures). La rencontre avait d'abord été disputée le 22 août dernier à l'Allianz Riviera, mais plusieurs incidents ont obligé l'arbitre et la LFP à l'interrompre et le jouer à une date antérieure. Néanmoins, les deux entraîneurs Christophe Galtier et Jorge Sampaoli ne pourront pas compter sur des joueurs de leur effectif actuel, mais pas en raison de suspension à purger sur les derniers matches ou de blessure.

La suite après cette publicité

En effet, le technicien argentin devra faire sans trois joueurs : d'abord, l'Espagnol Pol Lirola et le Marocain Amine Harit, qui étaient encore dans leurs clubs respectifs (Fiorentina et Schalke 04). Quant à Leonardo Balerdi, il avait été expulsé face aux Girondins de Bordeaux lors de la 2e journée et doit donc purger cette sanction face aux Aiglons. Quant au champion de France en titre avec Lille, il ne pourra pas convoquer son international algérien Andy Delort, à l'époque sous les couleurs du Montpellier HSC. À noter que Leonardo Balerdi, qui aurait dû purger une suspension lors de cette fameuse 3ème journée, est du coup suspendu pour ce match.

Pour le match de l'Olympique de Marseille ce soir, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez 150€ pour tenter de remporter 1 305€ grâce à la victoire 2-1 de l'OM cotée à 8,70. (cotes soumises à variation)