Les confidences mercato de Sergio Ramos font du bruit en Espagne, Sergio Agüero ne cache plus son spleen

Ramos voit bien Haaland au Real Madrid !

Du côté de l'Espagne, Sergio Ramos fait lui aussi les gros titres. Ce jeudi, il s'est livré dans une conférence de presse, pour présenter un futur documentaire qui lui est consacré. Le défenseur du Real Madrid en a profité pour évoquer divers sujets qui font la Une ce matin. «Il n 'y pas de jeunes joueurs et des vieux, il y a des bons et des mauvais» peut-on lire en couverture de Marca. Ramos s'est également confié à propos du duel Mbappé-Haaland et de la possibilité de les voir jouer au Real Madrid. «J’aimerais que les deux puissent venir», a-t-il avoué. «Mais s'il ne fallait en prendre qu’un seul, aujourd’hui, je pense que ce serait plus facile de recruter Haaland. Avec Mbappé, la question économique est bien plus compliquée. Haaland, ce serait pas mal, avec sa soif de buts, de victoires, de titres. Son envergure, sa vitesse… ce serait plus simple de recruter Haaland.» Des mots qui font aussi la Une du journal As, ce vendredi.

Aguëro rend flou le Barça

On parle aussi mercato en Espagne, à propos du Barça notamment. Mundo Deportivo nous dévoile, ce vendredi, les différents objectifs du club blaugrana, en ce qui concerne le prochain marché des transferts. Et il y a de sacrés jolis noms sur la liste barcelonaise : Memphis Depay, Eric Garcia ou encore David Alaba. D'après le journal, la préférence du club irait vers Erling Haaland qui pourrait partir pour environ 110 M€. Cependant le nom de Sergio Agüero revient aussi avec insistance en Catalogne. Lui serait beaucoup moins cher, puisque son contrat se termine cet été. D'ailleurs comme le rapporte Sport, il devra baisser son salaire s'il vient à Barcelone, lui qui touche un peu moins de 14M€ par an. Oui mais voilà, Ronald Koeman préférerait Memphis Depay, d'après Sport. Sauf que l'entraîneur en place ne serait pas vraiment le premier choix du nouveau président Joan Laporta. De son côté, Agüero serait de plus en plus frustré par son faible temps de jeu à City, d'après le Daily Mail. Le tabloïd parle même «d'angoisse» pour l'Argentin, qui voudrait savoir ce que lui réserve son avenir! Affaire à suivre...

Guardiola veut un jeune du Sporting

Du côté du Portugal, Pep Guardiola aurait trouvé son bonheur, d'après Record. Un nouveau diamant brut à polir qui n'est autre que Nuno Mendes, jeune latéral gauche de 18 ans, qui évolue au Sporting. Un poste déjà bien pourvu du côté de Manchester City. Le joueur lusitanien pourrait donc n'être qu'un bijou de plus, sur une couronne déjà bien sertie. Pourtant, d'après le quotidien, des contacts ont déjà été établis entre les deux clubs. Le fait Pedro Porro soit prêté par City au Sporting serait un bel avantage dans les négociations. À noter que la clause libératoire de Mendes s'élève à 70 M€.