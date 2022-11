Barça : Franck Kessié de nouveau blessé

Le début d'histoire de Franck Kessié au FC Barcelone vire au cauchemar. Relégué à un rôle de remplaçant, le milieu de terrain ivoirien n'est, en plus, pas épargné par les pépins physiques. Malgré la victoire des Catalans sur la pelouse du Viktoria Plzeň (2-4), le joueur de 25 ans a été contraint d'écourter sa rencontre, lui qui est sorti après avoir ressenti des douleurs au niveau de l'ischio-jambier.

La suite après cette publicité

Une nouvelle possible blessure qui interroge sur les capacités du staff médical blaugrana, alors que les blessures et autres contrariétés physiques se sont multipliées au cours des dernières saisons. Alors que la Côte d'Ivoire ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde, l'ancien de l'AC Milan va donc au moins avoir le temps de se remettre sur pied pour entamer une seconde partie de saison au cours de laquelle il pourrait être amené à être plus mis en avant si d'autres problèmes venaient à toucher ses coéquipiers.