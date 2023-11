Conflit israélo-palestinien : la FA appelle à la prudence des joueurs

En début de semaine, Hamza Choudhury a créé la polémique outre-Manche en s’exprimant sur le conflit israélo-palestinien en utilisant l’expression «from the river to the sea» («de la rivière à la mer», un slogan pro-palestinien qui évoque la création d’un Etat palestinien allant du Jourdain à la Méditerranée), le tout accompagné d’un émoji aux couleurs du drapeau palestinien. Depuis, le milieu de terrain de Leicester City a présenté ses excuses tout en supprimant ce contenu de son compte X tandis que la Fédération anglaise (FA) a décidé de ne pas sanctionner le natif de Loughborough. Dans une lettre ouverte, l’instance dirigeante britannique a toutefois appelé les clubs et les joueurs à faire preuve de prudence à l’avenir dans le cas où ils seraient tentés de réagir au conflit armé qui secoue le Moyen-Orient.

La suite après cette publicité

«Nous reconnaissons que les opinions sont partagées et nous appelons à la prudence ceux qui se tournent vers les médias sociaux où les messages peuvent être mal interprétés et offenser. Nous sommes conscients qu’il y a une sensibilité accrue et nous voulons appeler toutes les personnes impliquées dans le football à faire preuve de retenue lorsqu’elles expriment des opinions qui pourraient être considérées comme offensantes pour une communauté. En cette période difficile, tout le monde dans le football doit faire preuve de respect les uns envers les autres et comprendre l’impact que le langage et les symboles peuvent avoir sur les autres. En particulier, et comme l’a souligné le Premier ministre, l’expression Du fleuve à la mer offense profondément de nombreuses personnes… Nous exhortons tous les acteurs du football à faire preuve d’une extrême prudence dans leur utilisation des médias sociaux et des commentaires publics et nous continuerons à surveiller cette phrase et toute autre», peut-on lire au sein de la missive de la FA, des extraits rapportés par le Daily Mail.