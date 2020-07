PSG : le groupe pour la finale de Coupe de France contre l'ASSE

Vendredi soir, au Stade de France, le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne croiseront le fer dans le cadre de la finale de Coupe de France (21h05, à suivre en direct sur notre site). Un peu plus tôt dans la journée, Claude Puel, le technicien des Verts, a dévoilé son groupe pour ce match si important. Et Thomas Tuchel a lui aussi choisi ses hommes.

Juan Bernat et Abdou Diallo, encore blessés, n'ont pas été convoqués par l'entraîneur allemand, qui avait déjà évoqué ces deux absences en conférence de presse ce jeudi. Les jeunes Garissone Innocent, Dennis Franchi, Kays Ruiz, Arnaud Kalimuendo, Loic Mbe Soh et Timothée Pembele manquent aussi à l'appel.

Le groupe parisien :