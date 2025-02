Emmanuel Sabbi quitte Le Havre

C’est désormais officiel. Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques jours, Emmanuel Sabbi a officiellement quitté Le Havre pour les Whitecaps de Vancouver. Le joueur de 27 ans, arrivé au club en août 2023 en provenance d’Odense (Danemark), a en effet trouvé un accord avec la franchise canadienne. Le club normand va récupérer un peu plus d’un million d’euros, soit un montant légèrement supérieur au prix d’achat du joueur, estimé à 1 million d’euros.

La suite après cette publicité

«Après 49 matches pour le club doyen (toutes compétitions confondues), l’international US va retraverser l’Atlantique en direction du Canada puisqu’il a signé au Vancouver Whitecaps FC, club de MLS. Il laissera l’image d’un garçon sympathique et combatif, et ses cinq buts de la saison dernière auront beaucoup compté dans le maintien en Ligue 1», a de son côté commenté Le Havre, dans un communiqué paru sur son site internet.