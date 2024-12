Real Madrid : l’incroyable prise de pouvoir de Raul Asencio

Les dernières semaines du Real Madrid ont été agitées. Le cas Kylian Mbappé cristallise les attentions alors que la défaite 2-0 concédée ce mercredi contre Liverpool a fait du mal aux Merengues. En revanche, cela va mieux en Liga avec trois victoires de rang contre Osasuna (4-0), Leganés (3-0) et Getafe (2-0). Si l’aspect créatif et offensif du jeu est perfectible, le club madrilène a su se montrer bien plus rassurant défensivement sur ses dernières sorties. Un très bon point symbolisé par la prise de pouvoir d’un jeune issu du centre de formation, il s’agit de Raul Asencio (21 ans).

Avec David Alaba toujours indisponible pour blessure, Aurélien Tchouaméni - qui peut dépanner à ce poste - également absent, Raul Asencio a profité de la rupture des ligaments croisés d’Éder Militão contre Osasuna le 9 novembre dernier pour le remplacer et faire ses grands débuts avec les Merengues. Entré en jeu et passé devant Jesus Vallejo dans l’effectif, le jeune joueur de 21 ans se distinguera avec une passe décisive pour Jude Bellingham et une belle prestation. Titulaire lors des trois derniers matches, il a confirmé tout le potentiel entrevu.

Au Real Madrid tout le monde est dithyrambique

Rassurant aux côtés d’Antonio Rüdiger, dur sur l’homme et propre techniquement, Raul Asencio a dissipé les doutes et s’affirme actuellement comme une option fiable pour Carlo Ancelotti. Une première victoire pour le joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2026. «Il a très bien joué, c’est une bonne surprise. Nous devons être remercier Raúl pour le travail qu’il a fait avec lui. Nous avons besoin de lui en ce moment» notait d’ailleurs Carlo Ancelotti après sa première contre Osasuna. Avant de défier Getafe ce dimanche, il a encore valorisé le jeune joueur espagnol : «Raúl Asencio mérite d’être titulaire. Il se battra pour le rester quand les autres seront de retour, il le mérite. Rien à dire sur lui, il est très bon.»

Face au club de la banlieue madrilène, Raul Asencio a encore impressionné avec 8 duels gagnés sur 9 disputés et 71 passes réussies sur 75 effectuées. Le président de la Casa Blanca Florentino Perez lui aurait même glissé des mots d’encouragement selon Defensa Central : «tu vas rester avec les seniors… on dirait que tu as passé toute ta vie ici.» Ancien joueur du Real Madrid entre 1995 et 2002, Álvaro Benito l’a également valorisé dans des propos recueillis par Marca : «on peut dire qu’Asencio a réalisé deux bons matchs de Liga, moins exigeants… ce qui est habituellement le cas. Mais il a joué un grand match à Liverpool. Il y a un footballeur ici. Tout ce qui concerne l’ordre, la concentration et les concepts défensifs est parfaitement réalisé. Il n’est jamais désordonné.»

Pour lui, les qualités de Raul Asencio ont même bonifié son coéquipier et compère de la charnière Antonio Rüdiger : «cela a aidé le jeu d’Antonio Rüdiger, qui est beaucoup plus organisé avec Raúl à ses côtés. Il est très bon au niveau tactique défensif.» Conscient de détenir un joueur d’avenir, le Real Madrid est même tenté de le prolonger avec une revalorisation salariale afin de le blinder selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Le sélectionneur Luis de la Fuente pense même à lui pour le futur de la Roja : «Raúl Asencio ? Nous l’avions déjà ciblé. Mais nous devons aussi lui laisser du temps, car nous ne voulons pas aller trop vite et anticiper les événements. C’est une très bonne nouvelle pour son club, pour le joueur et pour le football espagnol.» Seul ombre au tableau et pas des moindres pour Raul Asencio cette enquête pour "pédopornographie" qui le concerne. Le défenseur est sous le coup de la justice pour avoir diffusé sans consentement une vidéo sexuelle avec une mineure au même titre que quatre autres personnes, dont ses coéquipiers en équipe jeune Andrés García et Ferrán Ruiz. Il encourt une peine pouvant aller d’un à cinq ans de prison.