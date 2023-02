FIFA The Best : les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur sont connus

Après les gardiens et les entraîneurs, place aux joueurs. Alors que la FIFA a récemment dévoilé le nom des trois finalistes pour le prix The Best du meilleur portier puis du meilleur coach, l’instance dirigeante du football mondial vient de révéler au grand jour l’identité des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur. Ils succéderont à Robert Lewandowski, vainqueur des deux dernières éditions.

La suite après cette publicité

Pour cette année 2022, marquée par une finale d’anthologie entre la France et l’Argentine (3-3, 4-2 t-à-b), lors du dernier Mondial, au Qatar, et par le sacre du Real Madrid, en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool (1-0), on retrouve deux Français parmi les trois hommes retenus pour se disputer le titre suprême. Au total, 14 joueurs ont été initialement nominés pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, après avoir été choisis «par un panel d’experts», selon l’instance mondiale.

À lire

Vidéo : Zinedine Zidane se met au skateboard

Lionel Messi reste le grand favori

Sans grande surprise, Karim Benzema (Real Madrid, France), lauréat du dernier Ballon d’Or, Kylian Mbappé (PSG, France), finaliste de la Coupe du monde 2022 et meilleur buteur de la compétition, et Lionel Messi (PSG, Argentine), vainqueur de la Coupe du monde 2022 et meilleur joueur de la compétition, sont les trois joueurs finalistes pour ce trophée FIFA The Best. Le Ballon d’Or 2022 reste sur une campagne 2021-22 sensationnelle, alors que La Pulga a remporté la Coupe du Monde 2022 et réalise un début de saison de qualité avec le PSG, quand KM7 a lui inscrit un triplé retentissant en finale, au Qatar.

La suite après cette publicité

La date de remise des trophées sera le 27 février 2023 et les heureux gagnants auront été élus par un jury composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales, de journalistes spécialisés et de supporters inscrits sur le site FIFA.com. «La procédure de vote pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA est supervisée par des observateurs indépendants», précise la FIFA. Les mondialistes Julian Alvarez, Kevin de Bruyne (Man City), Achraf Hakimi, Neymar (PSG), Luka Modric, Vinicius Junior (Real Madrid), Robert Lewandowski (FC Barcelone), Sadio Mané (Bayern Munich) et Jude Bellingham (Dortmund) étaient initialement nominés. À l’instar de la star de Liverpool, Mohamed Salah et du phénomène de Manchester City, Erling Haaland.