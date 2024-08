Les trois pistes prioritaires de la Juventus pour sa fin de mercato

La Juventus veut renaître de ses cendres. Moins souveraine qu’à l’accoutumée depuis quelques années, la Vieille Dame tente un relooking extrême cet été avec un mercato très audacieux. Avec l’arrivée de Thiago Motta, l’un des entraîneurs les plus prometteurs de la planète football, sur le banc de la Juve, le club veut entamer un nouveau départ. D’après la Gazzetta delà Sport, les Juventini déjà très actifs sur le marché, voudraient encore boucler les trois dossiers menant à Teun Koopmeiners, Francisco Conceiçao et Nico Gonzalez.

Le board turinois a déjà mis les moyens au milieu en s’offrant la paire Khéphren Thuram-Douglas Luiz pour un peu plus de 70 millions d’euros et ne compte pas s’arrêter là. En plus des trois joueurs cités un peu plus haut, les Bianconeri pourraient également se pencher sur un nouveau défenseur central après l’échec de la piste Jean-Clair Todibo, parti à West Ham. Une chose est sûre, la valse des arrivées n’est pas encore terminée à Turin.