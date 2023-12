Thomas Tuchel menacé en Turquie

Thomas Tuchel fait couler de l’encre. L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, l’a accusé hier de ne pas avoir joué le jeu face à Copenhague en Ligue des champions. « Nous avons été déçus quand ils ont cédé des points. Ils ont effectué une rotation pour la première fois et il ne semblait pas qu’ils voulaient gagner. Nous sommes l’équipe malheureuse du groupe car nous avons dû jouer contre le Bayern lors des troisièmes et quatrièmes journées. Nous voulons gagner à Copenhague et faire notre travail. J’attends beaucoup du Bayern pour le dernier match contre Manchester… » Bild avait expliqué que TT avait décidé de faire tourner puisque la qualification était acquise.

La suite après cette publicité

Ce mardi, le média allemand évoque à nouveau ce dossier chaud. En effet, on apprend qu’en Turquie, on en veut à Tuchel depuis un petit moment déjà. En 2014, il avait envoyé ses conseillers discuter avec Galatasaray. Mais il avait finalement fait machine arrière au dernier moment avant de prendre ensuite la succession de Jürgen Klopp au Borussia Dortmund. Depuis son refus, il n’est pas forcément le bienvenu à Istanbul. Bild explique même qu’"il lui a même été conseillé de ne pas entrer en Turquie pour le moment".