LdC : lourdes accusations contre le Bayern Munich

La semaine dernière, le Bayern Munich a concédé le match nul (0-0) face à Copenhague. Un résultat qui n’a pas fait les affaires de Galatasaray, qui a également obtenu un nul face à Manchester United (3-3). Mais les Turcs l’ont mauvaise. C’est ce qu’explique Bild ce lundi. En effet, Galatasaray accuse Thomas Tuchel et son équipe d’avoir faussé le jeu. Les Bavarois ont été moins impressionnants que d’habitude, eux qui étaient déjà qualifiés. D’ailleurs, TT avait fait tourner son équipe.

Cela n’est pas passé en Turquie. Okan Buruk, le coach de Galatasaray, a confié : «nous avons été déçus quand ils ont cédé des points. Ils ont effectué une rotation pour la première fois et il ne semblait pas qu’ils voulaient gagner. Nous sommes l’équipe malheureuse du groupe car nous avons dû jouer contre le Bayern lors des troisième et quatrième journées. Nous voulons gagner à Copenhague et faire notre travail. J’attends beaucoup du Bayern pour le dernier match contre Manchester… » Les Allemands sont prévenus, les Turcs attendent beaucoup d’eux.