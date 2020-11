FIFA-The Best : les grands absents

En l'absence des trophées du Ballon d'Or, les trophées FIFA - The Best auront bien plus de visibilités cette saison. Récompenses attribuées par la FIFA, l'association qui gère le football mondial, elles livreront leur verdict le 17 décembre prochain. Ainsi, on connaîtra le meilleur joueur, le meilleur coach ou encore le meilleur gardien de la saison. Et dans ces différentes catégories, on dénombre plusieurs absents. Déjà au niveau des joueurs, ils sont onze à avoir été sélectionnés. On retrouve quatre joueurs de Liverpool comme Vigil van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah et Thiago Alcantara (vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich), deux parisiens avec Neymar et Kylian Mbappé ainsi que des habitués comme Kevin De Bruyne, Sergio Ramos, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski est donc le seul joueur actuellement au Bayern Munich à figurer dans cette liste. On peut donc regretter l'absence de joueurs réguliers de bout en bout lors de cette année 2020 avec le Rekordmeister comme Joshua Kimmich, Thomas Müller, Serge Gnabry, Alphonso Davies ou encore Manuel Neuer. Important avec le PSG, Marquinhos aurait pu être de la partie comme Marcel Sabitzer pour Leipzig, Ciro Immobile pour la Lazio ou surtout Erling Haaland (RB Salzbourg puis Borussia Dortmund).

Pour ce qui est des coachs, Hans-Dieter Flick (Bayern Munich), Julen Lopetegui (Séville) et Jürgen Klopp (Liverpool) sont présents. La nomination de Zinedine Zidane (Real Madrid) est sujette au débat alors qu'il n'a gagné que la Liga sans briller sur la scène européenne. Celle de Marcelo Bielsa (Leeds) est encore plus surprenante puisque son fait d'arme est d'avoir ramené les Peacocks en Premier League. Avec un jeu léché certes mais cela est plutôt déroutant alors que Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) auraient mérité leur place. Au niveau des gardiens enfin, Keylor Navas (PSG), Jan Oblak (Atlético), Thibaut Courtois (Real Madrid), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Manuel Neuer (Bayern Munich) ou encore Alisson Becker (Liverpool) ont été choisis. Six éléments performants et réguliers sur la saison qui, pour le coup, ne souffrent pas vraiment de la moindre contestation.