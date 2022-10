Le FC Barcelone bouleverse ses plans pour le mercato d'hiver

La suite après cette publicité

Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Hector Bellerin, Franck Kessie, Frenkie de Jong et Memphis Depay, la liste des blessés est longue comme le bras au FC Barcelone. Si le Français espère revenir à temps pour le retour face à l'Inter en milieu de semaine prochaine, puis pour le Clasico le week-end suivant, les autres mettront plus de temps à retrouver les terrains.

Il y a de quoi s'inquiéter en haut lieu, notamment pour la défense où le nombre de joueurs indisponibles fait peur dans cette période cruciale de la saison. Pour Christensen et Araujo, leurs retours ne devraient pas être immédiats. L'Uruguayen n'est pas même pas sûr d'être sur remis sur pied pour la Coupe du monde. Toutes ces incertitudes obligent la direction à bouger.

La piste Iñigo Martínez refait surface

Selon les informations de Mundo Deportivo, les Blaugranas vont être contraints de recruter dans ce secteur de l'équipe dès le mois de janvier. Il y a trop de problèmes physiques et certains joueurs comme Gerard Piqué et même Eric Garcia sont loin de donner satisfaction. Seulement, il faudra recruter malin et surtout pour pas cher car l'argent manque toujours dans les caisses.

D'après le média, les Culés vont tenter leur chance pour Iñigo Martínez (31 ans). Il a l'avantage d'être en fin de contrat en juin prochain avec l'Athletic. Cette option est remise au goût du jour car déjà cet été, le Barça avait tenté de le recruter lorsque les négociations pataugeaient avec Séville pour Koundé. A l'époque, le club basque demandait 15 M€.

Mais lui aussi est blessé...

Evidemment, tout n'est pas rose non plus dans cette histoire, alors même que les planètes semblent alignées. Le défenseur souffre d'une tendinite rotulienne depuis le début de la saison, l'empêchant d'enchaîner les matchs. Le Barça surveille cette délicate situation de très près car Xavi n'a pas besoin d'une recrue pour remplir l'infirmerie. Il a déjà ce qu'il faut dans l'effectif.