FC Barcelone : Jules Koundé veut être disponible contre l'Inter Milan

Jules Koundé a de l'ambition. Blessé lors du dernier rassemblement de la sélection tricolore, le défenseur français travaille d'arrache-pied pour revenir le plus tôt possible sur les pelouses. Initialement attendu pour le choc face au Bayern Munich (le 26 octobre prochain), le joueur de 23 ans pousserait pour être prêt dès mercredi et prendre part à la rencontre décisive face à l'Inter Milan en Ligue des Champions.

Une option difficile, mais pas impossible selon Sport. Tout dépendra ainsi de la forme et des risques de rechute encourus par l'ancien de Séville, lui qui souhaite venir en aide à son équipe en fâcheuse posture en Ligue des Champions.