Le FC Barcelone subit une incroyable hécatombe de blessés

L'inquiétude monte au FC Barcelone. Malgré une défaite sur la pelouse du Bayern Munich (0-2), le club catalan a réalisé un quasi-sans-faute lors de son début de saison, avec l'arrivée de nouvelles recrues notamment. Mais au sortir de la première trêve internationale de la saison, Xavi va avoir du souci à se faire, car son effectif devrait être réduit. En effet, pas moins de cinq blessés ont été recensés au cours de cette semaine de sélection.

Parmi eux, on retrouve spécialement les Français Jules Koundé (23 ans) et Ousmane Dembélé (25 ans). En ce qui concerne la nouvelle recrue défensive, elle s'est blessé en début de match face à l'Autriche. «Koundé a une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il est faible et son évolution marquera sa disponibilité», a ainsi assuré le Barça, via un communiqué. Alors que la presse espagnole annonce une absence d'un mois. Pour Dembélé, rien de grave, mais Didier Deschamps a assuré qu'«Ousmane a ressenti une gêne au mollet, il s'entraînera à part» et est incertain pour le déplacement au Danemark, avec les Bleus dimanche soir (21h).

Pessimisme pour Ronald Araujo

Autre blessure notable : Ronald Araujo. Avant d'affronter l'Iran en amical, le défenseur central du Barça a quitté le terrain avant la première minute du match en raison d'une gêne musculaire, et a quitté la sélection uruguayenne pour immédiatement rentrer à Barcelone. «Araujo a une avulsion du tendon du long adducteur de la cuisse droite. Il est faible et son évolution marquera sa disponibilité», affirment les Blaugranas. Selon Sport, il pourrait passer par la case opération et être absent plus d'un mois et ainsi être apte seulement après le Mondial 2022.

Mais ce n'est malheureusement pas tout pour le club culé. Sorti sur blessure à la 51e minute de la rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas (0-2), Memphis Depay (28 ans) devrait, selon son sélectionneur, manquer le prochain match des Bataves, face à la Belgique, et pourrait être éloigné des terrains pour une durée plus importante. En Catalogne, on évoque une absence pour une durée d'un mois au minimum. Avec lui, Frenkie de Jong (25 ans) a également quitté la sélection après un pépin physique au niveau de la cuisse. Mais le milieu néerlandais devrait être absent pendant quelques jours seulement. Si Xavi Hernandez espérait profiter de la trêve pour se reposer, c'est malheureusement raté.