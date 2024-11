Ruud van Nistelrooy s’engage à Leicester City

Ruud van Nistelrooy a convaincu sur le banc de Manchester United. Coach intérimaire entre Erik ten Hag et Ruben Amorim durant le mois d’octobre, l’ancien attaquant a plutôt bien rempli sa mission avec trois victoires et un nul toutes compétitions confondues. Et alors qu’il cherchait une nouvelle opportunité, le Néerlandais vient d’être nommé nouveau manager de Leicester. 16es du championnat, les Foxes avaient licencié Steve Cooper suite à une énième défaite contre Chelsea.

«Nous sommes heureux de confirmer la nomination de Ruud van Nistelrooy en tant que nouveau manager de l’équipe première de Leicester City. Le Néerlandais prendra en charge l’équipe après le déplacement de samedi à Brentford. Âgé de 48 ans, nous rejoint avec une grande expérience au plus haut niveau, à la fois comme joueur et comme entraîneur, et a signé un contrat jusqu’en juin 2027», ont annoncé les Foxes, ce vendredi soir.