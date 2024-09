Un dirigeant de Galatasaray s’offre déjà une grosse sortie médiatique sur Victor Osimhen !

Ce fut peut-être l’opération la plus surprenante de ce mercato estival. Annoncé dans de nombreux gros clubs européens comme Chelsea ou le Paris Saint-Germain, l’attaquant nigérian a finalement pris la direction de Galatasaray. Une opération étonnante ; un prêt sec d’une saison avec prise en charge partielle du salaire par les Stambouliotes, et un sacré coup pour ces derniers.

L’attaquant de 25 ans a en plus bien démarré son aventure turque, puisque même s’il n’a pas encore marqué ; il a commencé avec deux victoires dont un succès 3-1 face à Fenerbahçe. Il a quand même distribué une passe décisive dans chacune de ses rencontres, et a montré l’étendue de son talent et sa capacité à faire mal aux défenses adverses. Des débuts réussis donc, qui ont poussé Ibrahim Hatipoglu, vice-président de Galatasaray, à s’offrir une sortie médiatique forte au micro de Spor Kazani.

Galatasaray tape du poing sur la table

Effectivement, certains médias avaient évoqué l’existence d'une clause permettant à l’attaquant de quitter le club en janvier, dans le cas où un gros club européen venait à se manifester notamment. « Il n’y a aucune possibilité pour qu’Osimhen nous quitte en janvier. D’ailleurs, on travaille pour qu’il joue toujours ici la saison prochaine. Il sera joueur de Galatasaray jusqu’en juin. Parler de ces choses sert uniquement à attirer l’attention et gâcher le plaisir de voir jouer Osimhen », a ainsi expliqué le dirigeant.

En plus de démentir un départ en janvier, Galatasaray souhaite donc garder Osimhen plus longtemps que prévu. « Il montre à chaque match l’affection qu’il a pour Galatasaray. Il est heureux. Il est sous contrat jusqu’en fin de saison. Maintenant nous allons penser à comment continuer avec lui ces prochaines saisons. Discuter de s’il va partir au milieu de la saison ou non n’a aucun sens », a conclu Hatipoglu. Le message est passé…