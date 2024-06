EdF : Didier Deschamps ne comprend pas les critiques sur Jules Koundé

Titulaire contre le Luxembourg, Jules Koundé a vite été remplacé à l’heure de jeu après une prestation assez terne. Souvent critiqué par les suiveurs de l’équipe de France, le Barcelonais est pourtant l’un des joueurs de base du sélectionneur. Didier Deschamps a voulu défendre son joueur, qui est pour lui une "cible" des médias.

« Ce qu’il fait avec nous et son club, sa capacité à occuper plusieurs postes, dans différents systèmes… Il a une expérience, même si c’est un jeune joueur. On n’est pas titulaire au Barça et en Bleu par hasard. Il en prend parfois pour son grade (par les médias, ndlr), un peu trop. C’est une 'cible’, mais j’ai confiance en lui et il sait ce qu’il a à faire », a-t-il déclaré en conférence de presse à la veille de France-Canada à Bordeaux.