Bordeaux : Laurent Koscielny réagit au but de Léo Dubois

Pendant presque 93 minutes, Bordeaux pensait revenir du Parc OL avec un bon résultat après un match plutôt cohérent. Mais c’était sans compter sur Léo Dubois. L’international français a donné la victoire à son équipe d’un but sublime en toute fin de match.

Le scénario de ce match avait de quoi frustrer Jean-Louis Gasset et ses hommes. En conférence de presse d’après-match, le capitaine Laurent Koscielny a laissé parler sa frustration. « Nous avons eu des occasions en seconde période qui a été très bonne. (…) On est sur le bon chemin. Il y a beaucoup de déception quand on prend un but à la 92e, un but venu d'ailleurs, c'est difficile. (…) Le football peut parfois être cruel et on peut perdre des matchs que l’on ne mérite pas de perdre » a expliqué l’ancien défenseur d’Arsenal. Cette défaite vient casser une série de trois victoires en championnat pour les Girondins.