OM - Rennes : la réaction à chaud de Chancel Mbemba

Après avoir concédé le nul face à une séduisante équipe rennaise (1-1), l'Olympique de Marseille a mis fin à sa belle série de quatre victoires consécutives en Ligue 1. Après ce résultat, Chancel Mbemba a expliqué que l'objectif était de prendre les trois points, mais l'enchaînement des matches n'a pas aidé.

La suite après cette publicité

«On savait que ça allait être difficile. On a loupé la première mi-temps, le coach a dit de mieux presser. Après, on a mouillé le maillot pour égaliser, mais on n'a pas pu faire mieux. Cela fait mal, mais il y a beaucoup de matches, il fallait prendre trois points, on n'a pas réussi. Un point, c'est mieux que perdre. Il faut encore travailler après le retour de la sélection», a expliqué la recrue de l'été au micro de Prime Video, après la rencontre.